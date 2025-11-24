Instagram, El Shaarawy si allena e Tsimikas scherza: "Smettila di pubblicare video vecchi" (VIDEO)

Prosegue il lavoro della Roma e dei suoi protagonisti, anche sui social network. Stephan El Shaarawy ha condiviso sul suo profilo social un video che lo ritrae impegnato in una sessione di allenamento individuale in palestra, a dimostrazione della sua voglia di farsi trovare pronto. A stemperare la serietà, però, ci ha pensato il compagno di squadra Kostas Tsimikas. Il terzino greco non ha perso l'occasione per prendere in giro il compagno, commentando sotto il post con una battuta: "Smettila di pubblicare video vecchi, fratello".



