Instagram, El Shaarawy e il gruppo in allenamento durante la sosta: "Bel lavoro, ragazzi" (FOTO)

Mentre alcuni compagni sono in giro per il mondo con le rispettive nazionali, a Trigoria il gruppo di calciatori rimasti a disposizione di Gasperini continua a lavorare. A testimoniare l'impegno e il clima positivo è Stephan El Shaarawy, che ha pubblicato una foto sul suo profilo social.

Nello scatto, il "Faraone" posa insieme ad altri compagni, tra cui Svilar, Ndicka, Pellegrini, Hermoso, Rensch, e Soulé, al termine di una seduta di allenamento in palestra. "Bel lavoro, ragazzi", ha scritto l'attaccante, a corredo di un'immagine che mostra il gruppo sorridente. Sullo sfondo, ben visibile, campeggia la scritta "Vincere malgrado tutto".