Instagram, Dybala esulta per la vittoria: "Grande Roma". Mancini: "Con la mentalità giusta, avanti" (FOTO)



Anche se lontano dal campo a causa dell'infortunio, Paulo Dybala non fa mancare il suo sostegno ai compagni. Subito dopo il fischio finale della partita vinta per 2-0 contro l'Udinese, l'attaccante argentino ha celebrato il successo con una storia sul suo profilo Instagram.

La Joya ha pubblicato una grafica con il risultato finale e una foto di Lorenzo Pellegrini, scrivendo un semplice "Grande Roma ". Dybala ha voluto fare i complimenti personali ai due marcatori di serata, taggando direttamente i profili di Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik e aggiungendo l'emoji di un applauso.

Anche Gianluca Mancini ha condiviso un post su Instagram in cui ha elogiato la squadra dopo l'importante vittoria contro l'Udinese. Il difensore ha poi aggiunto una descrizione: "Con la mentalità giusta, una vittoria importante. Avanti Roma".