Instagram, Candela dopo l'ufficialità di De Rossi al Genoa: "Non potrei essere più felice per te". Bruno Conti: "Lì ho lasciato un pezzetto di cuore, in bocca al lupo"

Daniele De Rossi è ufficialmente il nuovo allenatore del Genoa. E sono già tanti i messaggi di congratulazioni da parte di amici ed ex compagni. Tra questi c'è Vincent Candela, che su Instagram ha scritto: Inizia una nuova avventura, e non potrei essere più felice per te! Orgoglio puro… in bocca al lupo amico mio". Sotto al post è apparso anche il like di Francesco Totti.

Anche Bruno Conti, che del Genoa è stato un calciatore, ha mandato un messaggio di in bocca al lupo a De Rossi: "Al Genoa ho lasciato un pezzettino del mio cuore. In bocca al lupo Dani, TVB"