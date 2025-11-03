Graziani: "Con me e Pruzzo la Roma avrebbe vinto 4-1 col Milan. Nessuno riempie l'area" (VIDEO)

Ciccio Graziani, intervenendo alla Domenica Sportiva, ha commentato la sconfitta della Roma contro il Milan. L'ex bomber non ha usato mezzi termini per individuare quello che, a suo dire, è il principale problema della squadra di Gasperini: la mancanza di un finalizzatore in area di rigore.

La sua analisi è stata introdotta da una battuta provocatoria: "Lo dico in maniera semplicistica: se c'eravamo io e Pruzzo vincevamo 4-1 stasera".

Graziani ha poi argomentato il suo pensiero, sottolineando come la squadra crei molto dalle fasce ma non riesca a concretizzare: "Purtroppo non riempi l'area, non c'è nessuno che intuisce il tipo di cross. La Roma purtroppo manca in questo: non ha due riferimenti davanti, o perlomeno anche uno, che sappia approfittare di tutti questi palloni che la squadra poi mette in mezzo".



