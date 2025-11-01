Una curiosa immagine arriva dai social, direttamente dallo spogliatoio giallorosso. Protagonista Paulo Dybala, che ha pubblicato una storia su Instagram che ritrae il suo compagno di squadra Neil El Aynaoui in un'insolita tenuta.
Il centrocampista, infatti, indossa sorridente i pantaloni della tuta della Nazionale argentina, con stemma dell'AFA ben visibile. Una scelta particolarmente apprezzata da parte del compagno argentino Campione del mondo.
FOTO - El Aynaoui, look 'albiceleste' con i pantaloni dell'Argentina: Dybala immortala e approva
01/11/2025 alle 13:06.
