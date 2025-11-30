Nella notte è andata in scena l'attesissima finale di Copa Libertadores tra Palmeiras e Flamengo e a vincere sono stati i rossoneri grazie alla rete realizzata dall'ex Juventus Danilo al minuto 67. A tifare il Mengão c'era anche Wesley, il quale ha seguito la partita in diretta da casa mentre indossava la maglietta della sua vecchia squadra. Inoltre il terzino della Roma si è scatenato su Instagram sia durante il gol vittoria sia al termine della finale.
Finale Copa Libertadores: Wesley tifa il 'suo' Flamengo da casa. E su Instagram esulta per la vittoria (FOTO)
30/11/2025 alle 10:14.