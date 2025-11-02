Dybala trascinatore: l'argentino eletto dai tifosi giallorossi come "Giocatore del mese di ottobre" (FOTO)

02/11/2025 alle 16:42.
dybala-sassuolo-roma

Paulo Dybala si è preso la Roma sulle spalle e nell'ultimo mese è stato schierato da Gian Piero Gasperini con grande continuità nel ruolo di falso nove. La Joya ha messo a referto due reti (contro Viktoria Plzen e Sassuolo) e un assist (contro il Parma) nelle cinque gare disputate ad ottobre e i tifosi giallorossi lo hanno eletto "Miglior giocatore del mese".