Cremonese-Roma, il dietro le quinte: dal "Vamos" di Soulè all'esultanza di Gasperini (VIDEO)

25/11/2025 alle 13:17.
Quella contro la Cremonese è stata una vittoria fondamentale per la Roma: un 1-3 che ha ragalato ai ragazzi di Gasperini la vetta solitaria della classifica. E il lcub, sui social, ha pubblicato il dietro le quinte di quella giornata: dall'arrivo allo stadio, fino ai 3 gol che hanno deciso la sfida e la pazza esultanza di Gasperini dopo la rete di Wesley. Il video si apre con la gioia di Mati Soulè dopo il triplice fischio con l'iconico "Vamos".