Cremonese-Roma, il dietro le quinte: dal "Vamos" di Soulè all'esultanza di Gasperini (VIDEO)

Quella contro la Cremonese è stata una vittoria fondamentale per la Roma: un 1-3 che ha ragalato ai ragazzi di Gasperini la vetta solitaria della classifica. E il lcub, sui social, ha pubblicato il dietro le quinte di quella giornata: dall'arrivo allo stadio, fino ai 3 gol che hanno deciso la sfida e la pazza esultanza di Gasperini dopo la rete di Wesley. Il video si apre con la gioia di Mati Soulè dopo il triplice fischio con l'iconico "Vamos".

"Vamos!" ??



Rivivi le emozioni di Cremonese-Roma con Tunnel Cam Bites ?#ASRoma pic.twitter.com/3CIj7UhtGs — AS Roma (@OfficialASRoma) November 25, 2025



