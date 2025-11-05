Castan compie 39 anni, gli auguri della Roma: "Buon compleanno!" (FOTO)

05/11/2025 alle 11:06.
Giornata speciale per Leandro Castan, il quale compie 39 anni. L'ex difensore centrale brasiliano vestì la maglia della Roma dal 2012 al 2016 e collezionò 81 presenze, impreziosite anche da una rete. "Leandro Castan compie oggi 39 anni. 81 presenze e 1 gol in giallorosso. Buon compleanno, Leo!", il messaggio del club giallorosso su X.