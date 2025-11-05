Castan compie 39 anni, gli auguri della Roma: "Buon compleanno!" (FOTO)

Giornata speciale per Leandro Castan, il quale compie 39 anni. L'ex difensore centrale brasiliano vestì la maglia della Roma dal 2012 al 2016 e collezionò 81 presenze, impreziosite anche da una rete. "Leandro Castan compie oggi 39 anni. 81 presenze e 1 gol in giallorosso. Buon compleanno, Leo!", il messaggio del club giallorosso su X.
? Leandro Castan compie oggi 39 anni
? 81 presenze e 1 gol in giallorosso
Buon compleanno, Leo! ?#ASRoma pic.twitter.com/pww4Mo6Czn
— AS Roma (@OfficialASRoma) November 5, 2025