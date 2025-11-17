Carlo Verdone compie 75 anni. Gli auguri della Roma: "Una vita da Carlo, una vita da romanista" (FOTO)

Spegne oggi le 75 candeline Carlo Verdone, uno degli attori più celebri del cinema italiano nonché grande tifoso giallorosso. E la Roma, tramite i suoi account social, gli ha fatto gli auguri attraverso una serie di foto dell'artista tra cui l'abbraccio con Claudio Ranieri. "Una vita da Carlo, una vita da romanista. Buon compleanno, Maestro", ha scritto il club.

