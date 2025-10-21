X, la Roma ricorda Stefano e Cristian a undici anni dalla scomparsa: "Sempre nel nostro cuore"

Il 21 ottobre 2014 il mondo Roma fu sconvolto dalla morte di Stefano De Amicis e il piccolo figlio Cristian in seguito a un terribile incidente avvenuto su Via Nomentana mentre tornavano dallo Stadio Olimpico dopo la sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Il club giallorosso ha voluto ricordare i due tifosi su X a esattamente undici anni di distanza da quel tragica evento: "Undici anni fa ci lasciavano Stefano e Cristian. Siete sempre nel nostro cuore".

