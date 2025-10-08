X, la Roma ricorda Liedholm a 103 anni dalla nascita: "Maestro di calcio, leggenda giallorossa" (FOTO)

08/10/2025 alle 11:48.
img_5728-2

La Roma ricorda il leggendario Nils Liedholm. Nato esattamente 103 anni fa a Valdemarsvik, l'ex allenatore svedese guidò il club giallorosso in diverse occasioni e collezionò in totale 442 panchine in 12 stagioni, vincendo anche uno Scudetto e 3 Coppe Italia. Il Barone si spense il 5 novembre 2007 all'età di 85 anni e la Roma lo ha omaggiato nel giorno del suo compleanno: "442 panchine in 12 stagioni, uno Scudetto e 3 Coppe Italia - il messaggio della Roma su X -103 anni fa nasceva Nils Liedholm. Maestro di calcio, leggenda giallorossa".