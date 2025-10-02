X, il club giallorosso suona la carica in vista del match contro il Lille: "Notti d'Europa, notti da AS Roma" (VIDEO)

Oggi alle ore 18:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico la partita tra Roma e Lille, valida per la seconda giornata della fase campionato di Europa League. I giallorossi sono partiti con il piede giusto vincendo all'esordio in casa del Nizza per 1-2 e ora sono pronti a disputare la prima gara stagionale in Europa in casa. Il club capitolino ha suonato la carica a poche ore dal calcio d'inizio con un video pubblicato su X: "Le notti d'Europa, le notti dell'Olimpico, le notti da AS Roma".