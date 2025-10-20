VIDEO - Hernanes commenta la gaffe dopo Roma-Inter: "Dai, si vede che era una battuta..."

Hernanes torna sull'episodio che lo ha visto protagonista nel post-partita di Roma-Inter. Ecco il video pubblicato su Instagram dell'ex giocatore della Lazio, con il commento: "Mi spiace per la battuta poco felice, ma era soltanto una battuta".

"Dai ragazzi, si vede che era una battuta! È vero che è una battuta poco felice, l'Hernanes tifoso ha preso il sopravvento in quella situazione, ma mi dispiace che l'abbiate interpretata male, perché assolutamente non è una mancanza di rispetto, né verso i tifosi né verso la società. Ovviamente ho il massimo rispetto, anche perché non ho mai detto no a un tifoso romanista che mi ha chiesto una foto. Quindi massimo rispetto, mi dispiace per la battuta".