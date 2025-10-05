VIDEO - Fiorentina-Roma, Soulé MVP e scherza: "Ancora tu Celik?". E Koné lo abbraccia

Al Franchi passa la Roma: i giallorossi vincono in rimonta per 2-1 contro la Fiorentina nella sesta giornata di campionato grazie alle reti di Soulé e Cristante. Proprio l'argentino risulta il migliore del match con il gol del momentaneo pareggio prima del gol del 2-1 di Cristante. Dopo il match Soulé ha ricevuto il premio di MVP e ha scherzato: "Ancora tu Zeki?", in riferimento a Celik, migliore di Roma-Verona. Nel frattempo Koné abbraccia Soulé, come mostrato dai social della Roma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AS Roma (@officialasroma)