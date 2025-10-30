Totti e il rapporto con Spalletti: "I primi anni c'era un'amicizia che andava oltre". Il tecnico: "Felice di aver chiarito con lui" (VIDEO)

CRONACHE DI SPOGLIATOIO - Pace fatta tra Francesco Totti e Luciano Spalletti, che recentemente sono stati protagonisti di uno spot per Amaro Montenegro. E Cronache di Spogliatoio li ha incontrati per raccontare i retroscena dietro il loro rapporto.

Quando è stato il momento in cui vi è venuta voglia di fare pace?

Totti: "Fondamentalmente non abbiamo mai litigato."

Spalletti: "In un mondo pieno di conflitti, quando c'è qualche segnale di pace siamo tutti felici di andarla a cavalcare. La prima volta che l'ho incontrato è arrivato con questo scooter, e gli ho detto 'io dietro a te non ci monto'. Quando mi hanno detto che lo avrei allenato e quando l'ho conosciuto, è venuto a tranquillizzarmi, mi ha abbracciato. Il problema è che quando hai una visione diversa da lui..., poi lui ha un esercito di amore che si riversa..."

Totti: "Nei primi momenti quando lui venne da Udine ci frequentavamo anche fuori dal campo, andavamo a cena insieme. Si è ambientato subito, non servivo io. Ma c'era un rispetto e un amicizia che andava oltre, forse pure troppo per un allenatore e un giocatore"

Spalletti: "Ho conosciuto sua mamma e suo papà. Lo sceriffo (Enzo Totti, ndr) veniva spesso negli spogliatoi a partarci il pesce, le pizze dopo le vittorie, una roba indimenticabile. Un piccolo segnale di questo genere, mi ha rimesso a posto la vita. Questo lato mi turbava un po', ora sono felice.