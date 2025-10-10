Noemi, il debutto su Rai Radio 1 è con la maglia della Roma (FOTO)

Una nuova avventura radiofonica che parte sotto il segno della passione giallorossa. La cantante Noemi ha inaugurato oggi il suo nuovo programma su Rai Radio 1, "Non Solo Parole", e ha scelto di farlo mostrando con orgoglio la sua fede romanista.

Attraverso i propri canali social, l'artista ha infatti condiviso uno scatto che la ritrae sorridente negli studi della radio, pronta per la diretta, indossando un'iconica maglia della Roma dal sapore vintage, con il logo Adidas e lo storico sponsor Barilla. Un modo per celebrare il suo debutto in una nuova veste professionale senza mai dimenticare i colori della propria squadra del cuore, con l'annuncio ai follower: "Vi aspetto alle 15.05 su Rai Radio 1".