La Roma piange la scomparsa di Beatrice Bellucci: "Portava nel cuore i nostri colori"

Tragedia a Roma nella notte del 24 ottobre: Beatrice Bellucci, una ragazza di 20 anni, è morta a causa di un incidente avvenuto sulla Cristoforo Colombo. La giovane si trovava a bordo di una Mini Cooper quando è stata colpita da una BMW che sfrecciava a tutta velocità, con la macchina che successivamente ha sbattuto contro un pino. La conducente della Mini, una sua amica, è rimasta ferita, mentre lei è morta poco dopo all'Ospedale San Giovanni. "L'AS Roma piange la scomparsa di Beatrice Bellucci, una vittima della violenza stradale, che portava nel cuore i nostri colori - il messaggio del club giallorosso su X -. Il Club si stringe al dolore della sua famiglia".

