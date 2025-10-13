Instagram, un tifoso dell'Inter pronostica il gol di Mkhitaryan contro la Roma. L'armeno: "Speriamo" (VIDEO)

Mancano ancora pochi giorni prima dell'attesissimo big match dello stadio Olimpico tra Roma ed Inter. Ci ha però pensato un tifoso nerazzurro a scaldare la sfida tra le due compagini. Tramite il suo profilo Instagram, Leonardo Carretta, ha raggiunto Henrikh Mkhitaryan alla Libreria Tarantola di Sesto San Giovanni per farsi autografare l'autobiografia che l'armeno ha da poco fatto uscire. Nel momento della firma, il tifoso si è avvicinato all'ex Borussia Dortmund dicendogli: "0-1 gol dell'ex sabato, gol di Mkhitaryan". L'ex calciatore della Roma ha prima sorriso, per poi aggiungere: "Speriamo".

