Instagram, torta azzurra per Mancini dopo il primo gol in Nazionale: "Bravo Babbo"

Grande gioia ieri sera per Gianluca Mancini, che contro Israele ha trovato il suo primo gol con la maglia della Nazionale Italiana. Al ritorno a Roma, il difensore ha ricevuto un regalo speciale dalla famiglia, un torta azzurra con scritto: "Bravo Babbo". Le sorprese però non finiscono qui, in un'altra foto pubblicata dalla moglie Elisa, infatti, si vede una delle sue bambine indossare la maglia azzurra numero 23, con Mancini visibilmente emozionato.
15/10/2025 alle 16:31.