Instagram, Svilar nega il gol a El Shaarawy e scherza: "Che sinistro hai". Il Faraone replica: "Prendine una ogni tanto" (VIDEO)

Un siparietto social che racconta un po' l'aria che si respira a Trigoria. A scatenare il simpatico scambio è stato un video pubblicato dalla Roma sul proprio profilo social, accompagnato dalla didascalia "Class level: Elsha", che mostra una giocata di Stephan El Shaarawy in allenamento. Nel filmato, si vede prima il Faraone superare il portiere Żelezny con un elegante "scavetto", e poi impegnare Mile Svilar con un sinistro al volo, su cui il portiere si supera con una grande parata. Lo stesso portiere ha subito scherzato con il compagno: "Ma che sinistro hai, mamma mia".

Proprio quest'ultimo intervento ha ispirato il commento dello stesso El Shaarawy, che sotto al post ha ironizzato con il suo compagno di squadra, "colpevole" di parare troppo anche in allenamento. "Prendine una ogni tanto", ha scritto il numero 92, taggando Svilar e usando l'emoji del muro per sottolineare la sua insuperabilità. Il portiere è stato allo scherzo, rispondendo: "Ho tenuto il ghiaccio sulla mano tutto il giorno".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AS Roma (@officialasroma)