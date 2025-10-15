Instagram, Mancini celebra il primo gol in Nazionale: "Tutti uniti, passo dopo passo. Felicissimo per la rete e la vittoria!" (FOTO)

Momento speciale per Gianluca Mancini, che in occasione della vittoria per 3-0 contro Israele ha trovato la sua prima rete con la maglia della Nazionale. Il difensore centrale della Roma è partito titolare ed è rimasto in campo per tutta la sfida, trovando il gol al 93' con un colpo di testa su cross di Federico Dimarco. Al termine della gara Mancini ha pubblicato alcune foto del match su Instagram: "Tutti uniti, passo dopo passo. Felicissimo per il gol e per la vittoria! Forza Italia", la didascalia che accompagna gli scatti.

