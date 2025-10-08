Instagram, l'Irlanda celebra Ferguson in "romano": "Daje Evan" (FOTO)

08/10/2025 alle 15:41.
Tempo di nazionali. Sono ben 11 i giocatori che hanno lasciato Trigoria per raggiungere i propri paesi. Tra di loro c'è anche Evan Ferguson che nonostante un piccolo infortunio che lo aveva costretto a saltare il match contro la Fiorentina, ha deciso di rispondere presente alla chiamata della sua Irlanda. Tramite un post su Instagram, i Ragazzi in Verde hanno celebrato il proprio bomber facendolo in romano. La descrizione della foto è infatti: "Daje Evan", con annessa la famosa emoji che contraddistingue gli italiani all'estero, ovvero la mano a borsa.

 

 

