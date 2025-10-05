Instagram, la promessa del padre-agente di Bailey: "Leon tornerà presto in campo e porterà la Roma a raggiungere vette inimmaginabili" (VIDEO)

L'avventura di Leon Bailey con la maglia della Roma è partita nel peggior modo possibile. L'esterno giamaicano si è infortunato al primo allenamento agli ordini di Gian Piero Gasperini e non è ancora tornato a disposizione, ma il recupero è ormai giunto alla fase finale e a confermarlo è il padre-agente del calciatore: "Presto il ritorno del giocatore costantemente alla ricerca dell'eccellenza. Leon tornerà presto in campo a giocare per la Roma e a portare la squadra a raggiungere vette che nessuno avrebbe mai immaginato possibili - il messaggio di Craig Butler su Instagram -. Credo in mio figlio e lo conosco bene. State a guardare, preparate i pop corn".

