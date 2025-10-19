Instagram, Koné volta pagina e pensa al Viktoria Plzen: "Grazie per il vostro supporto. Prepariamoci per giovedì" (FOTO)

Il giorno dopo la sconfitta contro l'Inter, Manu Koné affida ai social il suo messaggio. Il centrocampista francese ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcune foto della partita di ieri sera, accompagnata dalla didascalia: "Grazie per il vostro supporto, tifosi della Roma. Prepariamoci per la partita di giovedì. Mission". Un modo per ringraziare il pubblico dell'Olimpico per il sostegno incessante, ma soprattutto per voltare immediatamente pagina e mettere nel mirino la prossima sfida europea di giovedì.
