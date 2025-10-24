Instagram, gli auguri di Aldair a Candela: "Buon compleanno amico mio, goditi questa giornata" (FOTO)

Vincent Candela compie oggi 52 anni. Il francese, ormai naturalizzato romano, ha passato ben 8 stagioni con la maglia della Roma ed ha lasciato un magnifico ricordo nella mente di tutti i tifosi e compagni di squadra. Soprattutto ad Aldair, centrale brasiliano, che tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram ha voluto augurargli un buon compleanno: "Buon compleanno amico mio. Un fratello di tante battaglie in giallorosso. Goditi questa giornata!". Poi anche una battuta riguardante la foto scelta: "PS: ti ricordi cosa ci stavamo dicendo?".