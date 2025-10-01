Instagram, gli auguri della Roma a Vucinic: "Nato per segnare, buon compleanno Mirko"

Oggi è il compleanno di Mirko Vucinic, giocatore con dei colpi da fuoriclasse e che a Roma è impossibile non ricordare. Arrivato nel 2006 come una giovane promessa dal Lecce, in giallorosso ha passato ben 5 stagioni, segnando più di 50 gol e vincendo 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, il montenegrino ha deciso di intraprendere la carriera da allenatore e da poco è stato ufficializzato come nuovo commissario tecnico proprio del suo Montenegro. Nel giorno del suo 42esimo compleanno, la Roma ha deciso di fargli gli auguri tramite un post su Instagram: "Nato per segnare, buon compleanno Mirko".

