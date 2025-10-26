Instagram, Dybala dopo il Sassuolo: "3 punti per continuare in alto". Mancini: "Tornati sulla nostra strada". Soulé: "Andiamo" (FOTO)

Dopo la vittoria ottenuta per 0-1 contro il Sassuolo, la Roma si è ripresa la vetta della Serie A insieme al Napoli. Protagonista della sfida del Mapei Stadium è stato Paulo Dybala, autore del gol vittoria. La Joya tramite il suo account Instagram ha condiviso un post con la didascalia: "3 punti per continuare in alto. Bravi ragazzi".

Anche Manu Koné commenta su Instagram la partita di oggi tra Roma e Sassuolo: "In missione ragazzi".

Altro grande protagonista della gara Gianluca Mancini, che commenta: "Tornati sulla nostra strada, avanti insieme! Bravi ragazzi! Forza Roma!".

Esulta anche Matias Soulé: "3 punti fondamentali. Daje Roma. Andiamooo".



