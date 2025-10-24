Instagram, Dybala dopo il ko: "Delusi, ma ora restiamo uniti per la partita di campionato" (FOTO)

Dopo il fischio finale della brutta sconfitta contro il Viktoria Plzen, arriva il messaggio di Paulo Dybala. L'attaccante argentino, in campo per tutti i 90 minuti e autore del gol su rigore che aveva riaperto la partita, ha affidato al proprio profilo social il suo pensiero. Pubblicando alcune foto della partita di stasera, la "Joya" ha espresso tutta l'amarezza per il risultato, suggerendo però la strada per ripartire: "Delusi di questa partita. Ora però dobbiamo rimanere tutti insieme uniti per la prossima di campionato". Un messaggio per archiviare subito la delusione europea e proiettare la testa alla trasferta di domenica contro il Sassuolo.



