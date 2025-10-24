Instagram, Dybala celebra i 200 gol in carriera: "Non finisce qui" (VIDEO)

Con la sconfitta per mano del Viktoria Plzen per 2-1 la Roma ha incassato il quarto ko stagionale, il secondo in Europa League. Per Paulo Dybala, però, la gara segna un importante traguardo: con il gol su rigore al Plzen l'argentino tra club e Nazionale ha raggiunto quota 200 gol in carriera. E su Instagram ha celebrato con un messaggio e un video le 200 reti: "200 gol. 200 ricordi indelebili nella mia mente. Grazie ai miei club, alla Nazionale, agli allenatori, ai compagni e ai tifosi che mi hanno aiutato in questo bellissimo percorso. Non finisce qui e andiamo ancora".