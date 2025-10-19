Instagram, Bailey dopo Roma-Inter: "Felice di aver esordito in questo fantastico club, grazie per il caloroso benvenuto". E Koné: "Contento per te" (FOTO)

La Roma perde 0-1 contro l'Inter il big match della settima giornata di Serie A e una delle poche note liete è sicuramente il ritorno in campo di Leon Bailey, all'esordio con la maglia giallorossa in seguito all'infortunio accusato durante il primo allenamento agli ordini di Gian Piero Gasperini. L'esterno giamaicano è entrato in campo al minuto 74 al posto di Paulo Dybala e su Instagram ha espresso tutta la sua gioia per il debutto: "L'attesa è stata lunga, ma sono molto felice di aver fatto il mio debutto in questo fantastico club. Non è certo il risultato che volevamo, ma ripartiremo. Grazie a tutti per il caloroso benvenuto, l'atmosfera era fantastica! Ci vediamo giovedì sera".

Nei commenti arriva la risposta di Manu Koné: "Contento per te, amico mio".