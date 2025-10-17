Gasperini, messaggio ai tifosi dell'Atalanta per i 118 anni del club: "Mi avete regalato una vita felice, l'affetto tra noi resterà indelebile" (VIDEO)

Un commovente messaggio di auguri di Gian Piero Gasperini ai tifosi dell'Atalanta in occasione dei 118 anni del club bergamasco. Ecco il messaggio dell'ex tecnico dei nerazzurri:

"Quel trofeo è stato il culmine di un percorso che abbiamo corso tutti quanti insieme: con il presidente, la società, la squadra, la città e i tifosi. È stato qualcosa di straordinario che tutto il mondo ha apprezzato e che ha reso l’Atalanta una realtà conosciuta e rispettata ovunque. Ricordo la gioia e la felicità di quelle serate, non solo a Dublino, ma anche a Bergamo, dove la festa è stata meravigliosa. Il mio augurio è che l’Atalanta possa continuare a vincere e regalare nuove soddisfazioni alla propria gente. Mi avete regalato una vita felice e la mia riconoscenza è enorme. È vero che qualcuno mi rimprovera di non aver salutato, ma l’ho fatto per evitare parole che potessero essere fraintese o alimentare polemiche. Ho preferito lasciare che il tempo, i comportamenti e le azioni parlassero al mio posto. L’affetto tra di noi resterà indelebile. Ringrazio tutti: il presidente, la società, i tifosi e i giocatori che hanno condiviso con me questo viaggio meraviglioso. Grazie per tutto quello che mi avete regalato. A presto"