FOTO - Instagram, Falcao riceve la maglia della Roma in regalo. Il ringraziamento: "La storia non si cancella. Grazie"

Paulo Roberto Falcao, leggenda della Roma, ha ricevuto in regalo dal club giallorosso una maglia della stagione corrente. Il brasiliano ha risposto al bel gesto con un post su Instagram: "Ci sono gesti che attraversano il tempo. Ricevere questa nuova maglia della Roma, proprio nel giorno del mio compleanno, è più di un regalo, è un incontro con una parte viva della mia storia. Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma certe emozioni restano intatte. La storia non si cancella. Non si dimentica. Vive dentro di noi, e in ogni cuore che un giorno ha esultato con noi all’Olimpico. Grazie, Roma. Per trasformare i ricordi in eternità".

