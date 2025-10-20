Instagram, Castàn fa visita a Trigoria. Pellegrini regala tre maglie ai suoi figli: "Grazie amico mio" (FOTO E VIDEO)

Leandro Castàn torna a Trigoria e riceve un bel regalo da Lorenzo Pellegrini. L'ex difensore della Roma ha pubblicato delle storie sul profilo Instagram: ospite del club, ha assistito alla seduta e ha commentato "Mi vengono i brividi", riprendendo il campo di allenamento. Poi lo scatto che svela il regalo di Pellegrini: tre maglie "Pellegrini 7" per i suoi tre figli. "Grazie mille amico mio", il messaggio del brasiliano.

