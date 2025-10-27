El Shaarawy compie 33 anni, la Roma su X: "Buon compleanno!". La Nazionale: "Tanti auguri" (FOTO)

Giornata speciale per Stephan El Shaarawy, il quale compie oggi 33 anni. Il Faraone è uno dei veterani della Roma ed è a quota 327 presenze con la maglia giallorossa in due parentesi (2016-2019 e 2021-2025), condite da 64 reti e 47 passaggi vincenti. Il classe '92 ha giocato 7 partite sotto la guida di Gian Piero Gasperini tra Serie A ed Europa League, per un totale di 265 minuti. "Buon compleanno, Stephan!", il messaggio del club capitolino su X.





Arriva anche il messaggio da parte dell'account X della Nazionale: "Tanti auguri Stephan".



