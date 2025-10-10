Cassano: "La Roma se a gennaio prende Lookman può far paura. Ferguson è forte" (VIDEO)

Semplici suggestioni di mercato, ma anche indicazioni per quella che potrebbe essere la Roma di Gian Piero Gasperini nei prossimi mesi. Nel corso di "Viva el Futbol", Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola hanno parlato della possibilità di vedere Ademola Lookman in maglia giallorossa.

A rilanciare l'idea è stato Adani, che nel corso della puntata ha detto: "E se arrivasse Lookman a gennaio?"

Ventola ha spiegato la sua posizione, approvando l'idea: "Secondo me ci proveranno. Lookman ti cambia. Se hai Lookman da un lato e Soulé dall’altro, anche Dovbyk inizierebbe a fare meno fatica. Questo perchè secondo me Gasperini non è felice di quello che ha in casa, nel senso ci sta lavorando però il suo obiettivo è di migliorare la rosa con giocatori più adatti al suo gioco. Non è la sua rosa".

Antonio Cassano è andato più a fondo nella questione, confrontando il nigeriano con Matias Soulè e dando un pensiero netto su quella che potrebbe essere la Roma con Lookman. "Io penso che la questione Lookman-Soulé sia diversa, perchè Soulé ha avuto la grande fortuna di averlo adesso che è giovane, mentre Lookman aveva fatto altre esperienze, ha beccato Gasperini a 27-28 anni.

Secondo me con Gasperini Soulé diventerà ancora più forte di quello che è stato Lookman.

La Roma, se può, deve fare un sacrificio clamoroso per andare a prendere Lookman, perchè io sono convinto che rimarrà agganciata fino a gennaio, e se a gennaio ha l’opportunità di andare a prendere Lookman…"

E su Ferguson: "Io sono convinto che Ferguson sia forte, nonostante stia avendo difficoltà. Dovbyk è un giocatore diverso, vuole giocare 4-2-3-1, da solo, palla in profondità, fa fatica a giocare di sponda, a proteggere la palla. Io sono convinto che se prendono Lookman e si sblocca Ferguson, la Roma può far paura".