Boca Juniors, muore a 69 anni l'allenatore Russo. Il cordoglio di Soulé: "Riposa in pace" (FOTO)

Il mondo del calcio piange Miguel Angel Russo, allenatore del Boca Juniors scomparso nella notte all'età di 69 anni. Il tecnico stava combattendo da tempo contro un tumore alla prostata ed era ricoverato in terapia intensiva a causa di un'infezione alle vie urinarie. Tra i tanti messaggi di cordoglio spicca anche quello di Matias Soulé, il quale ha voluto ricordare Russo tramite una storia su Instagram: "Riposa in pace".

"Grazie per aver difeso i nostri colori con tanta passione e per aver lottato fino all'ultimo giorno per essere presente al fianco della tua squadra - il messaggio di Leandro Paredes, ex centrocampista della Roma e ora in forza proprio al Boca Juniors -. Ci lasci molti ricordi e insegnamenti. Addio Miguel! Sentite condoglianze a tutta la famiglia Russo".