X, siparietto tra Storace e un tifoso della Lazio: "Lotito l'ha portato lui". La risposta ironica dell'ex Ministro: "E che lo davo alla Roma?"

Simpatico siparietto social tra Fancesco Storace, politico ed ex Ministro della Salute, e un tifoso della Lazio. Storace, infatti, ha condiviso il video della simulazione di Guendouzi con scritto: "Questa roba è la famosa lealtà nello sport? Ma che schifo". Sotto al post è arrivato un commento di un tifoso biancoceleste: "Sto cogli*** è quello che ha portato il presidente" (riferendosi al presidente Loitito). Non si è fatta attendere la risposta ironica di Storace: "E che lo davo alla Roma?"

