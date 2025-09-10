X, la Roma ricorda Losi: "Una bandiera senza tempo, un simbolo di fedeltà. Oggi 'Core de Roma' avrebbe compiuto 90 anni" (FOTO)

La Roma ricorda il leggendario difensore Giacomo Losi e lo fa nel giorno in cui avrebbe compiuto 90 anni. "Una bandiera senza tempo, un simbolo di fedeltà - il messaggio del club giallorosso su X -. Oggi, Giacomo Losi avrebbe compiuto 90 anni. Core de Roma". Spentosi il 4 febbraio 2024, Losi collezionò 455 partite con la maglia della società capitolina ed è il terzo calciatore con più presenze nella storia della Roma alle spalle di Daniele De Rossi e Francesco Totti.

