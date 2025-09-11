X, la Roma festeggia i 46 anni di Pizarro: "Tanti auguri, Pek!" (FOTO)

Giornata speciale per David Pizarro, il quale compie 46 anni. Tra i tanti messaggi sui social spicca quello della Roma, che ha voluto celebrare lo storico centrocampista cileno: "Oggi David Pizarro compie 46 anni. 6 stagioni, 207 presenze, 16 gol, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa italiana - il messaggio del club giallorosso su X -. Tanti auguri, Pek!".
? Oggi David Pizarro compie 46 anni
?? 6 stagioni
? 207 presenze
⚽️ 16 gol
? 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa italiana
? Tanti auguri, Pek!#ASRoma pic.twitter.com/1xDEGbwXSL
— AS Roma (@OfficialASRoma) September 11, 2025