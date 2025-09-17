X, la Roma celebra il compleanno di Simone Perrotta: "Tanti auguri!" (FOTO)

Giornata speciale in casa Roma, con la società giallorossa che celebra il compleanno di Simone Perrotta. Lo storico centrocampista compie oggi 48 anni e la società con un messaggio sui canali social ha ricordato quanto fatto con la maglia della Roma. "Oggi Simone Perrotta compie 48 anni: 9 stagioni, 327 presenze, 48 gol, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa italiana. Tanti auguri!"

 

 

A fare eco agli auguri della Roma anche quelli della Nazionale Italiana, di cui Simone Perrotta è leggenda assoluta visto l'indimenticabile trionfo al Mondiale 2006. "Buon compleanno Simone!"

 