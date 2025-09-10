X, gli auguri della Roma a Santarini: "Oggi è il compleanno di uno storico capitano giallorosso" (FOTO)

La Roma celebra Sergio Santarini, storico capitano giallorosso e membro della Hall of Fame del club, nel giorno del suo 78esimo compleanno: "Oggi è il compleanno di uno storico capitano giallorosso: Sergio Santarini - il messaggio della società capitolina -. Tanti auguri!". Santarini collezionò 431 presenze con la maglia della Roma, di cui 148 con la fascia da capitano al braccio.
? Hall of Fame ?
? Oggi è il compleanno di uno storico capitano giallorosso: Sergio Santarini ?❤
Tanti auguri!#ASRoma pic.twitter.com/IzmgzHfF0u
— AS Roma (@OfficialASRoma) September 10, 2025