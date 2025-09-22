VIDEO - Lazio-Roma, il racconto del derby: le esultanze giallorosse e il silenzio dei laziali

Il derby non finisce al triplice fischio, ma continua sui social e nelle radio, dove si possono rivivere all'infinito le emozioni della vittoria. A poche ore dal successo firmato da Lorenzo Pellegrini, le emittenti e i canali giallorossi e non hanno inondato il web con i contenuti legati alla partita, ognuno con un sapore diverso, per raccontare una giornata indimenticabile. Dalle esultanze sfrenate dei telecronisti di Teleradiostereo, che hanno condiviso le loro reazioni al gol del capitano e al fischio finale, a quelle di Rete Sport, che ha eletto Pellegrini "il giustiziere" del derby, la gioia incontenibile delle radio è diventata virale. Manà Manà Sport ha invece confezionato "Il film del derby", con le reazioni giallorosse al gol unite al dispiacere invece degli speaker di Radio Laziale. Non mancano i contributi ufficiali, da DAZN che celebra la "mossa decisiva di Gasperini", all'account della Roma che omaggia il suo centrocampista, autore della rete decisiva.

A completare la carrellata, per la gioia dei tifosi giallorossi, non può mancare l'altra faccia della medaglia: il video della telecronaca di Radio Olympia, emittente di fede biancoceleste, con la delusione al momento del gol che ha deciso la stracittadina.

