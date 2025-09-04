VIDEO - Gasperini, bagno di folla dei tifosi al ristorante a Garbatella

Gian Piero Gasperini ieri sera è stato a cena presso Stellina Garbatella, noto ristorante. Il tecnico giallorosso è stato circondato dai tifosi che lo hanno riempito di affetto: l'ex allenatore dell'Atalanta ha fatto il possibile per accontentare tutti i presenti, concedendo un selfie dopo l'altro.

? Bagno di folla per mister #Gasperini al ristorante Stellina Garbatella ? I tifosi chiedono foto al tecnico della Roma e lui cerca di accontentare tutti #ASRoma pic.twitter.com/zubDi0qorq — laroma24.it (@LAROMA24) September 4, 2025