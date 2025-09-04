VIDEO - Gasperini, bagno di folla dei tifosi al ristorante a Garbatella

04/09/2025 alle 07:14.
Gian Piero Gasperini ieri sera è stato a cena presso Stellina Garbatella, noto ristorante. Il tecnico giallorosso è stato circondato dai tifosi che lo hanno riempito di affetto: l'ex allenatore dell'Atalanta ha fatto il possibile per accontentare tutti i presenti, concedendo un selfie dopo l'altro.