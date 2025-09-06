Totti, Candela e le legends giallorosse in viaggio per Reggio Calabria: saranno in campo con Operazione Nostalgia (VIDEO)

Domani pomeriggio i grandi campioni torneranno a calcare il prato del “Granillo” di Reggio Calabria per il terzo raduno annuale di “Serie A – Operazione Nostalgia”. Tra queste anche le legends giallorosse, capitanate da Francesco Totti insieme a Candela, Aldair, Zago, Tonetto, Perrotta e Pizarro. Il gruppo, come si evince dal post pubblicato su Instagram da Candela, è in viaggio verso il capoluogo calabro.
??#Totti, #Candela e le legends giallorosse in volo per Reggio Calabria: saranno in campo con Operazione Nostalgia pic.twitter.com/Yv0Lg9WMos
— laroma24.it (@LAROMA24) September 6, 2025