Totti, Candela e le legends giallorosse in viaggio per Reggio Calabria: saranno in campo con Operazione Nostalgia (VIDEO)

06/09/2025 alle 13:58.
Domani pomeriggio i grandi campioni torneranno a calcare il prato del “Granillo” di Reggio Calabria per il terzo raduno annuale di “Serie A – Operazione Nostalgia”. Tra queste anche le legends giallorosse, capitanate da Francesco Totti insieme a Candela, Aldair, Zago, Tonetto, Perrotta e Pizarro. Il gruppo, come si evince dal post pubblicato su Instagram da Candela, è in viaggio verso il capoluogo calabro.