Svilar e l'invito al giovane portiere aggredito in campo: "Sono sconvolto, la violenza non può esistere. Ti aspettiamo all'Olimpico!" (VIDEO)

Bellissimo gesto di Mile Svilar. L'estremo difensore della Roma ha voluto dedicare un messaggio a Thomas, il portiere di 13 anni aggredito in campo (frattura del malleolo e una sospetta frattura dello zigomo) da un padre di un avversario nella giornata di domenica a Collegno (in provincia di Torino) al termine della partita tra Volpiano Pianese e Csf Carmagnola. "Ciao Thomas, ho letto la tua storia e ho guardato anche il video della violenza che hai subito. Sono rimasto molto sconvolto, questa violenza non può proprio esistere. Noi portieri siamo soli in campo, ma questa volta siamo con te, io e tutta l'AS Roma. Tornerai molto più forte e presto. Quando vuoi, ti aspettiamo all'Olimpico. Dai Thomas, forza!".

September 4, 2025