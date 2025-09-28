Roma-Verona, sorpresa in tribuna: c'è anche Mel Gibson a seguire il match

Un po' di Hollywood sbarca all'Olimpico. L'ospite a sorpresa in tribuna per assistere a Roma-Hellas Verona è l'attore e regista Mel Gibson. La star di Hollywood sta assistendo al match dalla tribuna Monte Mario. La presenza dell'attore statunitense nella Capitale non è una novità assoluta, poiché già nel mese di agosto era stato avvistato in città, impegnato nelle riprese di un suo progetto cinematografico.

(foto: @SerieA)