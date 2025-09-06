Relax per Soulé: l'argentino si riposa al mare con il suo inseparabile mate (FOTO)

Gian Piero Gasperini ha concesso alla squadra tre giorni di riposo prima di tornare ad allenarsi al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria nella giornata di martedì. Alcuni calciatori hanno deciso di ricaricare le pile in vista della sfida contro il Torino e Matias Soulé ha optato per l'opzione relax al mare: l'argentino ha pubblicato una foto su Instagram mentre è sdraiato sul suo lettino in compagnia dell'inseparabile mate personalizzato.