Lutto Gualtieri, la Roma esprime cordoglio per il sindaco della Capitale

Si è spenta la madre del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Il club giallorosso ha dedicato un post sui propri social per esprimere cordoglio per il primo cittadino romano. Il messaggio: "L'AS Roma si unisce al dolore del Sindaco Roberto Gualtieri per il lutto che ha colpito lui e la sua famiglia. Al Sindaco la vicinanza e l'affetto dell'AS Roma tutta".

L’AS Roma si unisce al dolore del Sindaco Roberto Gualtieri per il lutto che ha colpito lui e la sua famiglia. Al Sindaco la vicinanza e l’affetto dell’AS Roma tutta. — AS Roma (@OfficialASRoma) September 7, 2025